Карта України без Криму у підручниках з мови: усі подробиці гучного скандалу (фото)

Хтось каже про просту помилку, а хтось — про зраду та диверсію

Початок навчального року школярів у Новій українській школі (НУШ) ознаменувався гучним скандалом через нові підручники "Української мови" до 7 класів. Адже у них видавництво зобразило карту України без Криму.

Як зазначила у своєму дописі помічник-консультант депутата КМР Олександра Погребиського Київської міської ради Надія Касьян, більшості 7-класників не видали підручники з мови. А ті, хто їх отримав спершу і не побачили помилки, проте потім — обурились.

У чому суть скандалу

Цьогоріч учні 7 класів НУШ в Україні мали отримати нові підручники з української мови від видавництва "Літера ЛТД" авторів Анастасії Онатій та Тараса Ткачука. У цих книжках на одній зі сторінок зображено багато державних символів нашої країни, і на одній з мап України відсутній Крим. Картинка маленька і, щоб її розгледіти треба постаратись, проте відсутність частини суверенної території видно добре.

На тлі цього, Надія Касьян з'ясувала, що більшість 7-класників або не отримали підручник з мови взагалі, або отримали старі. Проте в онлайн форматі на сайті Міністерства освіти і науки України, як і на порталі видавництва, підручник був теж з недолугою мапою. Після суспільного розголосу другі вже виправили ситуацію, а от МОН — ні.

Як відреагували у мережі

Користувачі мережі вибухнули шквалом невдоволень, адже відсутність Криму на карті України під час його 10-річної окупації Росією — резонанс. Більшість людей наголошували, що це неуважність видавництва, авторів та верстатників, але й ті, хто категорично проти виправдань. Деякі українці вбачають в цих діях проросійський слід, відсутність патріотизму та диверсію.

Певні користувачі вимагають вилучити ці підручники та негайно вжити відповідних дій щодо видавництва. Також звинувачувати у цьому верстальника, на їх думку, ницо і не правильно.

"Я вимагаю вилучення цього накладу з обігу і вжиття заходів, щоб жодного примірника цього лайна не лишилося у школах. Вважаю спробу пропхати такий підручник у школу диверсією", — написала користувачка у мережі.

Однак деякі українці щиро підтримали видавництво та авторів підручника.

Що кажуть автори підручників

Анастасія Онатій та Тарас Ткачук вже офіційно прокоментували гучний скандал. За їх словами, це неприпустима помилка, яку, на жаль, все ж допустили.

"Ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це", — написав Ткачук.

Автори запропонували натомість запустити флешмоб "Домалюй Крим", аби карта нашої держави була правильною. Вони також звернулись до навчальних закладів і закликали їх обговорити цей інцидент, наголосити на важливості цілісної карти.

"До слова, у цьому підручнику є щонайменше 3 згадки про український Крим — це для тих, хто захоче побачити зраду. Хто знає нас і наші історії особисто, той точно не буде шукати зраду", — додав Тарас.

Зауважимо, що Тарас Ткачук з початку війни вступив до тероборони і до сьогодні служить Україні. Підручники для 6 класів у 2023 році він писав в окопах під час служби.

Як пояснили у видавництві

У видавництві "Літера ЛТД" визнали помилку і розповіли, чому так сталось. Причиною назвали стокове зображення з мережі, яке під час роботи верстальника з ним мало кілька шарів. На першому контурному були усі елементи, а на другому кольоровому — відсутній Крим на мапі. Через те, що більшість часу людина працювала з контурним шаром, під час перевірки кінцевого результату вона не помітила помилку.

"Дизайнер зосередив свою увагу на контурах, щоб не було зайвих. І на жаль, не помітив, що об’єкта немає на верхньому шарі", — пояснили у видавництві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перший урок в укритті запорізької гімназії обернувся гучним скандалом.