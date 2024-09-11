Блінкен з главою МЗС Британії прибули до Києва, засвітився і Залужний: що планують робити (відео)

"Телеграф" ділиться подробицями візиту

У середу, 11 вересня, з офіційним візитом до Києва прибули важливі гості, серед них держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Британії Девід Леммі. Вони візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

Про візит посадовців йшлося на сайті Держдепартаменту США. А про факт прибуття повідомили низка телеграм-каналів.

Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду. Вони обговорять подальшу підтримку України у війні проти Росії та те, як забезпечити країні розвиток у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі.

На знімку, який опублікували в мережі також засвітився Валерій Залужний, ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Британії.

Варто додати, що Блінкен під час візиту до Києва має ознайомитися із ситуацією на полі бою та обговорити потреби України впродовж найближчих тижнів та місяців з огляду на наближення зими, розповів напередодні під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

За словами його словами, глава американської дипломатії "підтвердить підтримку США зусиль України, спрямованих на її захист та відвоювання території, захопленої РФ".

Також він повідомив, що в Києві відбудеться розмова щодо просування мирних пропозицій президента Володимира Зеленського.

Напередодні глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії анонсували свій візит до Києва під час спільної прес-конференції у Лондоні. У вівторок, 10 вересня Блінкен заявив, що їх поїздка відбудеться у "критичний для України час".

Зокрема він підтвердив постачання Іраном ракет малої дальності Москві, які російський диктатор Володимир Путін "ймовірно, застосує протягом декількох тижнів в Україні" та пообіцяв санкції проти Тегерану за те, що він знехтував попередженнями про відправлення ракет РФ. Ідеться і про обмеження щодо державної авіакомпанії Iran Air.

Раніше "Телеграф" писав, що Блінкен у Києві може оголосити про надання дозволу Україні бити по РФ західною далекобійною зброєю.