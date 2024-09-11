"Должен вернуться в Украину": Эрдоган сделал неожиданное заявление, заговорив о деоккупации Крыма

Крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине

В среду, 11 сентября, проходит саммит Крымской платформы, на которую уже успели приехать госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

Об этом он сказал в своем видеообращении к участникам Крымской платформы. Цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.

Эрдоган отметил, что аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше усугубила страдания крымских татар, 80 лет назад переживших депортацию.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непреклонной. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права", – заявил турецкий президент.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности и благосостояния крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя главы Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", – сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что война в Украине завершится справедливым и крепким миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В сквере Мира в Киеве 11 сентября состоялась церемония открытия Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Мемориал посвящен чествованию трагедии крымскотатарского народа. Президент Украины Владимир Зеленский отметил церемонию открытия, что когда-то такой же мемориал появится в деоккупированном Крыму.

"Это символ нашего единства и решимости восстановить справедливость. Это так важно. И мы видим, как российская оккупация снова принесла горе в Крым... Это символ несгибаемой воли. Он напоминает нам о трех трагических этапах в истории крымскотатарского народа: аннексии Крыма Российской империей в 1783 году, депортация в 1944 году и оккупация в 2014-м", — подчеркнул он.

Саммит Крымской платформы — это международное мероприятие, инициированное Украиной, целью которого является консолидация усилий международного сообщества для деоккупации Крыма, восстановление территориальной целостности Украины и усиление давления на Россию. На саммите обсуждается правовые, экономические, политические и гуманитарные пути возвращения Крыма под украинский контроль.

Напомним, прошедший саммит Крымской платформы состоялся в Чехии 23 октября прошлого года. В нем приняли участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей, представляющих пять континентов.

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