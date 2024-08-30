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Ще 11 років тому Путін приїжджав до Києва з підступними планами по Криму: архівні фото

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Янукович та Путін у Києві 27 липня 2013 року
Янукович та Путін у Києві 27 липня 2013 року. Фото dw.com

Російський диктатор був на урочистостях на честь 1025-річчя Хрещення Русі

Ще далекого 2013 року ніхто й не міг подумати, що у мирній та незалежній Україні розпочнеться війна. 11 років тому у липні президент країни-терористки Росії як ні в чому небувало приїжджав до Києва, молився на Володимирській гірці та був дуже дружнім із сьогоднішніми українськими нардепами-зрадниками.

На той час у Путіна вже міг існувати так званий план "Б" щодо Криму. Про це у коментарі для ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

Тоді, за пів року до початку війни РФ проти України, російський диктатор разом із головою РПЦ Кирилом (Гундяєвим) приїхав до Києва, щоб відзначити ювілей Хрещення Русі. Путін молився на Володимирській гірці разом з майбутнім президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Володимир Путін Віктор Янукович

Путін тоді активно хрестився і прикладався до святинь, а потім розпочав війну в Криму та на Донбасі. За 9 років відправив свою армію масово вбивати українців.

"Якщо раптом щось виникне в Україні і буде потреба захопити Крим. Якщо дивитися на те, як швидко розвивалися події в лютому 2014 року, то можна сказати, що оперативний план, найімовірніше, у Росії був. Він міг бути як один із варіантів", — сказав політолог.

Володимир Путін Віктор Янукович

На заході були одіозні народні депутати, яких сьогодні засуджено за держзраду. Наприклад, на фото можна побачити тоді ще міністра освіти України Дмитра Табачника та Наталію Королевську.

дмитро табачник наталія королевська

На заході було помічено і Петра Порошенка зі своєю дружиною Мариною. Раніше "Телеграф" розповідав, де живуть сини відомого політика та чим вони займаються.

Петро Порошенко Марина Порошенко

Раніше "Телеграф" писав, що президент Росії має намір відвідати країну, де його можуть заарештувати. Путін планує візит до Монголії.

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#Віктор Янукович #Київ #Володимир Путін