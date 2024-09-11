Стратегія Байдена "зламалася": через неї затримуються постачання зброї і це грає на руку ворогу

Стратегія США гальмує Україну

Адміністрація Байдена від початку вторгнення РФ на територію України була націлена на те, щоб не допустити виходу війни за межі нашої країни і запобігти застосуванню ядерної зброї. Крім того, Вашингтон встановив дуже чіткі обмеження на західну допомогу Києву.

Така стратегія призвела до того, що війська Путіна отримали час на те, щоб підготуватися, навчитися та стати справді добре підготовленою армією. Про це заявило видання Foreign Policy.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України США "обмежили" західну підтримку Києву дипломатичною, економічною та силовою допомогою. При цьому Сполучені Штати та інші країни НАТО не мали стати реальною воюючою стороною в цій війні.

"Короче кажучи, санкції та постачання зброї, але жодних чобіт на землі (українській-ред.) чи пілотів у повітрі", — пише видання.

Така "надмірна обережність Вашингтона" призвела до плачевних наслідків. Через це почалися затримки із постачанням західного озброєння.

"Замість того, щоб якнайшвидше надати Києву весь спектр озброєнь, необхідних йому для боротьби з рівним противником, спостерігається довга низка затримок і коливань щодо постачання зброї, які не можна пояснити суто технічними факторами, такими як наявність зброї або необхідність навчання українців її використанню" , — резюмує Foreign Policy.

Крім цього, обсяг військової допомоги також помітно сповільнився: 6 мільярдів доларів із майже 8 мільярдів схвалених Конгресом США у квітні, все ще не використані і термін їх дії закінчується 30 вересня.

Щоб зберегти війну "маленькою" і не дати їй поширитись за межі України, Вашингтон дуже жорстко контролює ведення війни Києвом.

"Результатом цього стали політично обґрунтовані обмеження на тип зброї і боєприпасів, що поставляються, обсяг і швидкість допомоги, кількість українців, які пройшли підготовку з найважливіших видів озброєнь, і дозволені способи використання техніки", — повідомляється в статті.

З літа 2022 року позиція США поступово еволюціонувала. Спочатку Україні було дозволено вести бойові дії лише в межах своїх кордонів та лише на відстані пуску ракет.

Потім, з небажанням, Білий дім дозволив завдавати глибоких ударів — але лише по цілям на території України (наприклад, по російському Чорноморському флоту в окупованому Криму).

"Тепер удари по прикордонних районах Росії на дальність пуску ракет дозволені, але глибокі удари по території Росії — ні. Вашингтону знадобилося два роки і чотири місяці, щоб прийти до цієї позиції, яка все ще сильно та однобоко обмежує Україну.

Гірше того, зламаний алгоритм Вашингтона наражає Україну на небезпеки і втрати, яких можна було б уникнути", — резюмує автор статті.

США зосередили свою увагу на сухопутній складовій війни, але не враховують, що повітряна війна може мати вирішальне значення. Про це свідчить, зокрема, небажання давати дозвіл на удари по російських аеродромах.

Загалом, стратегія Вашингтона не тільки вартує Україні хворобливих втрат, а й дає Росії час, щоб виправити свої недоліки та навчитися воювати ефективніше.

"Управління ескалацією не в змозі забезпечити поразку Росії, а створює ще небезпечнішу російську військову машину", — підсумовує Foreign Policy.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з головними дипломатами США та Великобританії Ентоні Блінкеном та Девідом Ламмі. Зокрема вони порушили питання застосування далекобійної зброї.