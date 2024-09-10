Байдена дотиснули? Блінкен зробив важливу заяву щодо дозволу бити по Росії далекобійною зброєю

У США вважають, що удари по цілях в Росії нібито не мають великого значення для захисту України

Президент США Джо Байден обговорить з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером надання Україні дозволу на удари по Росії далекобійною зброєю. Розмова має відбутись у п'ятницю, 13 вересня, під час другого візиту британського прем'єра до Білого дому.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних Великої Британії Девідом Леммі. За його словами, американська і британська сторони планують вислухати позицію України з цього питання.

Блінкен і Леммі заявили, що в середу, 11 вересня, разом відвідають Київ. Вони зазначили, зараз настав "критичний момент" для підтримки України в її боротьбі з Росією.

Своєю чергою Леммі заявив, що це буде "перший спільний візит такого роду за десятиліття". На його думку, цей візит продемонструє підтримку України Заходом.

Блінкен також підтвердив, що Іран відправив до Росі балістичні ракети малої дальності. За його словами, через це проти Тегерана будуть введені нові санкції.

"Ми публічно попереджали Тегеран, ми попереджали Тегеран приватно, що такий крок буде небезпечною ескалацією. Росія зараз отримала ціх ракети", — заявив він, додавши, що РФ, ймовірно, використає іранські ракети вже протягом кількох наступних тижнів.

Як повідомлялося раніше, 9 вересня в Ірані підтвердили, що передали російській армії балістичні ракети в обмін на сою та пшеницю. Видання The Times зазначає, що Росія отримала від Ірану понад 200 балістичних ракет.