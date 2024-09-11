Американські ракети скоро вдарять по Росії? Блінкен і Байден зробили важливі натяки

Іран відкрив скриньку Пандори

США можуть дозволити Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії своєю зброєю. Вашингтон готовий переглянути свою позицію через те, що Росія одержала балістичні ракети від Ірану.

Про це розповів глава Держдепу США Ентоні Блінкен у розмові зі Sky News. За його словами, росіяни швидше за все застосують іранські ракети проти України "протягом кількох тижнів".

Відповідаючи на запитання про дозвіл бити по російських об’єктах, Блінкен зазначив, що "на даному етапі це не виключено". При цьому він зазначив, що на процес ухвалення рішень можуть вплинути й інші фактори, наприклад, чи має Україна можливість застосовувати американську далекобійну зброю.

Варто зазначити, що пізніше президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання про те, чи буде знято обмеження на використання далекобійної зброї, відповів : "Ми якраз працюємо над цим".

Тим часом заступник голови Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони припустив, що постачання Іраном балістики до Росії може стати для Заходу "тригером".

"Хотілося б побачити у пакеті на "Рамштайні" нові види озброєння. У нас досі немає JASSM AGM-158, які можуть бути використані на платформі F-16 і вони також далекобійні, ще більш далекобійні, ніж ті, що дають нам Франція SCALP і Великобританія Storm Shadow. За моєю інформацією, США близькі до такого рішення", — говорить він.

Варто зазначити, що Блінкен разом із главою МЗС Великобританії Девідом Леммі має намір приїхати до Києва найближчим часом. Є ймовірність, що це станеться вже 11 вересня.

На тлі цього аналітики Defense Express показали, наскільки далеко можуть бити різні типи ракет.

ATACMS

JASSM

Storm Shadow

Як повідомлялося раніше, 9 вересня в Ірані підтвердили, що передали російській армії балістичні ракети в обмін на сою та пшеницю. Видання The Times зазначає, що Росія отримала від Ірану понад 200 балістичних ракет.