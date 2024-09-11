Стратегия Байдена "сломалась": из-за нее задерживаются поставки оружия и это играет на руку врагу

Стратегия США тормозит Украину

Администрация Байдена с самого начала вторжения РФ на территорию Украины была нацелена на то, чтобы не допустить выхода войны за пределы нашей страны и предотвратить применение ядерного оружия. Кроме этого, Вашингтон установил очень четкие ограничения на западную помощь Киеву.

Такая стратегия привела к тому, что войска Путина получили время на то, чтобы выучиться, приспособиться и стать действительно хорошо подготовленной армией. Об этом заявлет издание Foreign Policy.

С начала полномасштабного вторжения Росии на территорию Украины США "ограничили" западную поддержку Киеву дипломатической, экономической и силовой помощью. При этом Соединенные Штаты и другие страны НАТО не должны были стать реальной воюющей стороной в этой войне.

"Короче говоря, санкции и поставки оружия, но никаких сапог на земле (украинской-ред.) или пилотов в воздухе", — пишет издание.

Такая "чрезмерная осторожность Вашингтона" привела к плачевным последствиям. Из-за этого начались задержки с поставками западного вооружения.

"Вместо того чтобы как можно быстрее предоставить Киеву весь спектр вооружений, необходимых ему для борьбы с равным противником, наблюдается длинная череда задержек и колебаний в отношении поставок оружия, которые нельзя объяснить чисто техническими факторами, такими как наличие оружия или необходимость обучения украинцев его использованию", — резюмирует Foreign Policy.

Кроме этого объем военной помощи также заметно замедлился: 6 миллиардов долларов из почти 8 миллиардов одобренных Конгрессом США в апреле, все еще не использованы и срок их действия истекает 30 сентября.

Чтобы сохранить войну "маленькой" и не дать ей распространиться за пределы Украины, Вашингтон очень жестко контролирует ведение войны Киевом.

"Результатом этого стали политически обоснованные ограничения на тип поставляемого оружия и боеприпасов, объем и скорость помощи, количество украинцев, прошедших подготовку по важнейшим видам вооружений, и разрешенные способы использования техники", — сообщается в статье.

С лета 2022 года позиция США постепенно эволюционировала. Сначала Украине было разрешено вести боевые действия только в пределах своих границ и только на расстоянии пуска ракет.

Затем, с неохотой, Белый дом разрешил наносить глубокие удары — но только по целям на территории Украины (например, по российскому Черноморскому флоту в оккупированном Крыму).

"Теперь удары по приграничным районам России на дальность пуска ракет разрешены, но глубокие удары по территории России — нет. Вашингтону потребовалось два года и четыре месяца, чтобы прийти к этой позиции, которая все еще сильно и однобоко ущемляет Украину.

Хуже того, сломанный алгоритм Вашингтона подвергает Украину опасностям и потерям, которых можно было бы избежать", — резюмирует автор статьи.

США сосредоточили свое внимание на сухопутной составляющей войны, но не учитывают, что воздушная война может иметь решающее значение. Об этом свидетельствует, в частности, нежелание давать разрешение на удары по российским аэродромам.

В общем, стратегия Вашингтона не только стоит Украине болезненных потерь, но и дает России время, чтобы исправить свои недостатки и научиться воевать эффективнее.

"Управление эскалацией не в состоянии обеспечить поражение России, а создает еще более опасную российскую военную машину", — подытоживает Foreign Policy.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главными дипломатами США и Великобритании Энтони Блинкеном и Девидом Ламми. В частности они подняли вопрос применения дальнобойного оружия.