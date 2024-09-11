Індія має стати "модератором" у переговорах між Україною та РФ — український посол

Індія має відігравати більш активну роль у припиненні війни

Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між воюючими країнами і використовувала свої зв’язки з Росією, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів. Про це заявив посол України у Нью-Делі Олександр Поліщук.

На його думку, саме Індія має відігравати більш активну роль у припиненні війни. Слова посла наводить видання Bloomberg.

Посол України в Нью-Делі Олександр Поліщук заявив, що Індія — це та країна, яка б могла використати зв’язки з РФ, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів із Києвом.

Він наголосив, що Нью-Делі необхідно "активізуватися" у питанні припинення війни, якщо вони хочуть отримати постійне місце в Раді безпеки ООН:

"Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між двома воюючими країнами… Індія має відігравати більш активну роль у припиненні війни Росії в Україні, якщо вона хоче отримати постійне місце у Раді Безпеки ООН", — зазначив дипломат.

Поліщук також заявив, що Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року, щоб покласти край конфлікту, але поки що неясно, чи погодиться Нью-Делі.

За словами посла Поліщука, на даний момент Індія погодилася "передавати повідомлення" між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, але не бажає брати більш активну участь у припиненні війни.

Індія не повинна задовольнятися роллю "листоноші, який передає повідомлення між Україною та Росією", а має відігравати більш "активну роль", сказав Поліщук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідав Київ 23 серпня, заявив, що готовий особисто грати будь-яку роль для допомоги у досягненні миру. Він назвав себе другом Зеленського і закликав його до переговорів із Росією.