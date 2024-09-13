Як оскаржити штраф від ТЦК: юрист розповів, наскільки це реально

Є декілька підстав, щоб не платити штраф

В Україні військовозобов'язані громадяни, які не оновили дані або не з’явилися за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення. Штраф для посадових та юридичних осіб може досягати 59,5 тисяч гривень.

Однак у деяких випадках такий штраф можна оскаржити. Юрист Дмитро Франчук детально розповів, на яких підставах це можливо зробити, пише РБК-Україна.

Підстави для оскарження штрафу

Існує декілька підстав, за якими можна оскаржити накладений штраф від ТЦК:

Недотримання процедури:

відсутність належного повідомлення: якщо повістка не була вручена особисто або її вручення порушувало встановлені терміни, це може стати підставою для оскарження;

якщо повістка не була вручена особисто або її вручення порушувало встановлені терміни, це може стати підставою для оскарження; неправильне оформлення штрафу: якщо в постанові про штраф не зазначено підстави для його накладення, порядок оскарження, або допущено помилки в персональних даних;

якщо в постанові про штраф не зазначено підстави для його накладення, порядок оскарження, або допущено помилки в персональних даних; незаконне проведення засідання комісії: якщо комісія ТЦК, яка ухвалила рішення про штраф, перевищила свої повноваження або порушила порядок засідання, рішення також можна оскаржити.

Відсутність підстав для накладення штрафу:

ви не підлягаєте військовому обліку: якщо у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я, сімейні обставини тощо), але ТЦК цього не врахував, штраф може бути оскаржений;

якщо у громадянина є законні підстави для звільнення від військового обліку (вік, стан здоров'я, сімейні обставини тощо), але ТЦК цього не врахував, штраф може бути оскаржений; поважні причини для неявки: якщо ви не з'явилися до ТЦК через поважні причини (лікування, відрядження, виконання важливих обов'язків) і маєте відповідні документи, що підтверджують це, можна оскаржити штраф;

якщо ви не з'явилися до ТЦК через поважні причини (лікування, відрядження, виконання важливих обов'язків) і маєте відповідні документи, що підтверджують це, можна оскаржити штраф; помилки у документах: якщо в документах ТЦК міститься помилкова інформація, яка стала підставою для штрафу, це також може бути підставою для його оскарження.

Підставою для оскарження можуть бути неналежні дії ТЦК:

шантаж і погрози: якщо працівники ТЦК чинили на вас тиск, погрожували або вимагали хабарі;

якщо працівники ТЦК чинили на вас тиск, погрожували або вимагали хабарі; дискримінація: якщо штраф був накладений на вас через вашу расу, релігію, політичні переконання тощо;

якщо штраф був накладений на вас через вашу расу, релігію, політичні переконання тощо; незаконне вилучення документів: якщо працівники ТЦК вилучили у вас документи без законних підстав.

Як оскаржити штраф

Юрист Дмитро Франчук радить оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Для цього потрібно написати заяву, вказавши:

персональні дані;

реквізити штрафу;

причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірним;

докази, що підтверджують ваші аргументи (за наявності).

Далі подати заяву до ТЦК, яке виписало штраф. Це можна зробити особисто, надіслати поштою або в електронній формі.

Юрист зазначає, що ТЦК має розглянути вашу заяву протягом 10 днів. Якщо її визнають обґрунтованою, штраф буде скасовано.

Шанси на успішне оскарження

Все залежить від:

обставин справи: наприклад, чи дійсно ви не з'явилися до ТЦК без поважних причин, чи було дотримано всі процедури;

наприклад, чи дійсно ви не з'явилися до ТЦК без поважних причин, чи було дотримано всі процедури; доказів: наявність документів, що підтверджують вашу позицію, може суттєво збільшити шанси на успішне оскарження.

Також Франчук підкреслює, що багато чого залежить від юридичної допомоги. Важливо, щоб вас представляв кваліфікований юрист, який має досвід роботи в цій сфері.

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