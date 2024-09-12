Штрафи від ТЦК: де і як оплатити, щоб уникнути подвоєння суми

Якщо не згодні з постановою, її можна оскаржити в суді

Українці, які ухиляються від військового обліку або порушують його правила, ризикують отримати значні штрафи. Суми штрафів варіюються від 17 до 25 тисяч гривень.

Якщо їх не сплатити протягом двох тижнів, то покарання подвоюється. Про це розповіла адвокатка Олена Карнаух-Голодняк в ефірі "Українського радіо".

Де і як оплатити штраф

Штраф від ТЦК можна сплатити у касі будь-якого банку України. Крім того, оплату можна здійснити через онлайн-банкінг, використовуючи реквізити, зазначені у повідомленні про адміністративне порушення. Важливо зробити це протягом 15 днів, щоб уникнути подвоєння суми.

Чи можна оскаржити штраф

Якщо особа не згодна зі штрафом, вона має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Однак, багато громадян вважають за краще оплатити штраф, ніж витрачати час на судові процеси. За словами адвокатки, суди досить часто скасовують такі штрафи, проте відсутність єдиної позиції Верховного Суду ускладнює цей процес.

Карнаух-Голодняк також зауважує, що територіальні центри комплектування (ТЦК) часто помиляються при накладенні штрафів через постійні зміни в інструкціях.

"ТЦК – це першопрохідці провальних штрафів", — підкреслила вона.

Нагадуємо, щоб оскаржити штраф від ТЦК, потрібно звертати увагу на:

неналежне повідомлення про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення в ТЦК. Згідно зі статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), кожен має право бути присутнім на розгляді справи, що його стосується. Відсутність такого повідомлення порушує це право, позбавляючи людину можливості висловити свою позицію, надати докази на свою користь та скористатися допомогою адвоката;

необґрунтованість та неправильне складання. Часто керівники ТЦК обмежуються загальним переліком порушень законодавства, не надаючи конкретних доказів вини громадянина. Також зустрічаються випадки, коли в постанові неправильно вказані норми закону, які нібито порушила особа. Наприклад, замість чіткого посилання на конкретний пункт або частину статті, вказується лише загальна стаття КУпАП;

Також підставою для оскарження постанови ТЦК може бути перевищення строків притягнення до адміністративної відповідальності. Часто трапляється, що штрафи накладають за порушення, вчинені значно раніше, ніж було складено протокол. Згідно зі статтею 38 КУпАП, адміністративне стягнення за певні правопорушення може бути накладено протягом обмеженого періоду часу. Якщо цей строк минув, постанова ТЦК є незаконною і підлягає скасуванню. Тому військовозобов'язаним варто уважно перевіряти дату вчинення правопорушення, зазначену в постанові, і порівнювати її з датою складання протоколу.

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