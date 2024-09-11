Які документи не потрібно показувати на блокпостах: повний список

Юристи дали відповідь

Під час воєнного стану в Україні зупинка на блокпостах відбувається з метою перевірки особистих даних водія та пасажирів. Однак є певний перелік документів, які правоохоронні органи не можуть вимагати показати.

Наразі найчастіше фіксуються ситуації, коли поліція під час роботи на блокпостах висуває претензії щодо порушення правил дорожнього руху вже після зупинки авто. Про це інформує "Твоя машина".

За словами юристів, правоохоронці можуть вимагати показати посвідчення водія і страховий поліс, однак вони не мають право на це. Поліція знаходиться на блокпостах для перевірки осіб транспортних засобів та їх вантажів. Ці правила регулюються постановою Кабміну "Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан".

Тобто посвідчення водія та поліс страхування не перебувають у списку документів, які можуть перевіряти поліцейські під час роботи на блокпості. Те саме стосується і штрафів у разі порушення ПДР.

Однак якщо працівники поліції виписали штраф, то юристи радять оскаржити його в суді.

Варто нагадати, які саме документи підлягають перевірці на блокпості:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення водія,

військовий квиток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи законне вручення повісток чоловікам на блокпостах в Україні.