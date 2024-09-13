Как обжаловать штраф от ТЦК: юрист рассказал, насколько это реально

Есть несколько оснований, чтобы не платить штраф

В Украине военнообязанные граждане, не обновившие данные или не явившиеся за повесткой в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25 тысяч гривен за первое правонарушение. Штраф для должностных и юридических лиц может достигать 59,5 тысячи гривен.

Однако в некоторых случаях такой штраф можно обжаловать. Юрист Дмитрий Франчук подробно рассказал, на каких основаниях это можно сделать, пишет РБК-Украина.

Основания для обжалования штрафа

Существует несколько оснований, по которым можно обжаловать наложенный штраф от ТЦК:

Несоблюдение процедуры:

отсутствие надлежащего сообщения: если повестка не была вручена лично или ее вручение нарушало установленные сроки, это может стать основанием для обжалования;

если повестка не была вручена лично или ее вручение нарушало установленные сроки, это может стать основанием для обжалования; неправильное оформление штрафа: если в постановлении о штрафе не указаны основания для его наложения, порядок обжалования или допущены ошибки в персональных данных;

если в постановлении о штрафе не указаны основания для его наложения, порядок обжалования или допущены ошибки в персональных данных; незаконное проведение заседания комиссии: если комиссия ТЦК, которая приняла решение о штрафе, превысила свои полномочия или нарушила порядок заседания, решение можно обжаловать.

Отсутствие оснований для наложения штрафа:

вы не подлежит военному учету: если у гражданина есть законные основания для освобождения от военного учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п.), но ТЦК этого не учел, штраф может быть обжалован;

если у гражданина есть законные основания для освобождения от военного учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п.), но ТЦК этого не учел, штраф может быть обжалован; уважительные причины для неявки: если вы не явились в ТЦК по уважительным причинам (лечению, командировке, выполнению важных обязанностей) и имеете соответствующие документы, подтверждающие это, можно обжаловать штраф;

если вы не явились в ТЦК по уважительным причинам (лечению, командировке, выполнению важных обязанностей) и имеете соответствующие документы, подтверждающие это, можно обжаловать штраф; ошибки в документах: если в документах ТЦК содержится ошибочная информация, ставшая основанием для штрафа, это может быть основанием для его обжалования.

Основанием для обжалования могут быть ненадлежащие действия ТЦК:

шантаж и угрозы: если работники ТЦК оказывали на вас давление, угрожали или требовали взятки;

если работники ТЦК оказывали на вас давление, угрожали или требовали взятки; дискриминация: если штраф был наложен на вас из-за вашей расы, религии, политических убеждений и т.п.;

если штраф был наложен на вас из-за вашей расы, религии, политических убеждений и т.п.; незаконное изъятие документов: если работники ТЦК изъяли у вас документы без легитимных оснований.

Как обжаловать штраф

Юрист Дмитрий Франчук советует оспорить штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. Для этого нужно написать заявление, указав:

персональные данные;

реквизиты штрафа;

причины, по которым вы считаете штраф неправомерным;

доказательства, подтверждающие ваши аргументы (при наличии).

Далее подать заявление в ТЦК, выписавшее штраф. Это можно сделать лично, отправить по почте или в электронной форме.

Юрист отмечает, что ТЦК должно рассмотреть ваше заявление в течение 10 дней. Если она будет признана обоснованной, штраф будет отменен.

Шансы на успешное обжалование

Все зависит от:

обстоятельств дела: например, действительно ли вы не явились в ТЦК без уважительных причин, были ли соблюдены все процедуры;

например, действительно ли вы не явились в ТЦК без уважительных причин, были ли соблюдены все процедуры; доказательств: наличие документов, подтверждающих вашу позицию, может существенно увеличить шансы успешного обжалования.

Также Франчук подчеркивает, что многое зависит от юридической помощи. Важно, чтобы вас представлял квалифицированный юрист, имеющий опыт работы в этой сфере.

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