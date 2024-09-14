Есть и азовцы и морпехи: Украина вернула домой еще 103 защитника (фото, видео)

Подавляющее большинство освобожденных – люди, удерживавшиеся с первых дней войны

Украина вернула домой еще 103 защитника. Обмен состоялся в субботу, 14 сентября. Домой вернулись 81 рядовой и сержанты, а также 21 офицер.

О возвращении защитников сообщил, в частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. В этот раз среди возвращенных только мужчины.

"Среди освобожденных — защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацполиции и терробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ", — написал омбудсмен.

Примечательно, что подавляющее большинство освобожденных – люди, удерживавшиеся с первых дней войны. Они провели в плену более двух лет.

"Работники нашего Офиса находятся на месте обмена с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями. Наши сотрудники фиксируют, в каком состоянии освобожденные возвращаются в Украину и информируют их об их правах", — написал Лубинец.

По словам омбудсмена, возвращенные из плена украинцы нуждаются в серьезной реабилитации. За время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось.

В то же время, как сообщил волонтер и активист Сергей Стерненко, среди возвращенных, к сожалению, нет ни одного из Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными предоставили более точную информацию о возвращенных украинцах. Так, среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое – из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один – из Сил территориальной обороны.

"Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один — Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — написали в ведомстве.

Освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполь – 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" – 31 человек), Донбасса, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также двое охранников ЧАЭС.

"Большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи. Украина долгое время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан", — отметили в штабе.

Обмен удалось провести с участием Объединенных Арабских Эмиратов.

Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинца.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и показывал в каких условиях содержатся российские военнопленные. У них трехразовое питание, их выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги.