Був обличчям Євромайдану, бився у Раді та під її стінами та боровся з корупцією: де зараз екснардеп Єгор Соболєв

Що відомо про колишнього майданівця та депутата під час війни

Єгор Соболєв – відома в українській політиці особистість. Спочатку його знали, як журналіста, потім він став одним із облич Євромайдану, а після Революції Гідності зайнявся політикою та став народним депутатом. А що про нього відомо зараз під час війни?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим займається екс-депутат та чоловік ведучої ТСН Марічки Падалко Єгор Соболєв під час війни.

Єгор Соболєв — обличчя Євромайдану

Свого часу Єгор Соболєв був журналістом, він працював у різних виданнях та на телеканалах. Незадовго до початку революції в Україні журналіст очолював бюро журналістських розслідувань "Свідомо". Проте вже влітку 2013 року Єгор Соболєв оголосив, що закінчує журналістську кар’єру та йде у політику.

А потім почалася Революція Гідності, в якій Соболєв брав участь як громадський активіст. Він входив у Раду Майдану, підтримував протести та виступав на сцені.

Після Революції Гідності Єгор Соболєв почав активно розвивати політичну кар’єру, створив свій політичний проект "Воля", який об’єднав однодумців. Однак у Верховну Раду він пройшов від партії "Самопоміч", з якою об’єдналася "Воля".

Єгор Соболєв на Євромайдані

Бійки у Верховній Раді та біля її стін

Ставши народним депутатом, Єгор Соболєв зосередив свою діяльність на боротьбі з корупцією. Він працював у комітеті з запобігання та протидії корупції, і перші три роки його очолював. Однак пізніше політичні опоненти з інших партій посунули його з цієї посади.

Єгор Соболєв у Парламенті

Також Соболєв відзначився бійками у Верховній Раді та за її межами. Одна з сутичок трапилася у лютому 2015 року. Тоді Єгор Соболєв накинувся з кулаками на колегу-депутата з "Батьківщини" Вадима Івченка. Спочатку бійка розгорілася у сесійній залі, а коли їх розняли та вивели, то продовжилася у кулуарах Парламенту. Кадри цієї бійки потрапили в хроніку новин.

Ще одна бійка сталася у лютому 2017 року. У ході зіткнень протестувальників та поліції в центрі Києва побили народного депутата Єгора Соболєва. За словами Соболєва, він тоді намагався зупинити бійку між протестувальниками та правоохоронцями. Також була інформація, що народний депутат сам застосував силу щодо поліцейського.

Де зараз Єгор Соболєв і чим він займається під час війни

Після каденції у Верховній Раді Єгор Соболєв повернувся до звичайного життя та не став балотуватися на наступних виборах у 2019 році. Він уже не був журналістом та народним депутатом, тож почав шукати собі нове заняття. І знайшов — він став "айтішником", вивчав програмування і досяг хороших успіхів. Однак потім розпочалася війна.

Як батько трьох неповнолітніх дітей Єгор Соболєв міг виїхати за кордон із сім’єю. Проте вважав за краще залишитися в Україні. Більше того, став на захист Батьківщини у лавах ЗСУ.

В інтерв’ю виданню dev.ua на початку 2023 року Єгор Соболєв розповів про свою службу і те, чим займається в армії.

"Зараз мене перевели до нового підрозділу, який ще формується. У нинішньому підрозділі я — командир відділення. До цього був аеророзвідником на Запорізькому фронті. Ще раніше допомагав розгортанню ситуаційних центрів Дельти по черзі на трьох напрямках. А розпочинав війну солдатом 130 батальйону ТРО Києва", — поділився колишній нардеп

За його словами, він дуже пишається тим, що взяв участь в історичній битві за Київ. І не уявляє, який би приклад подав дітям, втікши з України під час війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Козак Гаврилюк став відомим на всю країну. "Беркутівці" його роздягли, тягали за "оселедець" та знімали на камеру.