"Беркутівці" його роздягали, тягали за "оселедець" та знімали на камеру: як Козак Гаврилюк став відомим на всю Україну (відео)

Михайло Гаврилюк був активним учасником Майдану і після революції став нардепом

Михайло Гаврилюк, більш відомий як Козак Гаврилюк, отримав своє прізвисько під час Революції Гідності. Він був сотником Майдану, носив козацький "оселедець" і був принижений "Беркутом" під час подій на Майдані. А пізніше він став народним депутатом України, але так і не досяг успіхів в законотворчості.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам, чим відомий Козак Гаврилюк та як він потрапив до Верховної Ради після Революції Гідності.

Козак Гаврилюк — чим він прославився і запам’ятався українцям

Ім’я Козака Гаврилюка стало відомим на всю Україну після подій на Майдані. На той час у мережі поширилося скандальне відео, на якому "беркутівці" знущалися з Михайла Гаврилюка. Вони відрізали його "оселедець", роздягли догола в 10-градусний мороз, били і знімали все це на відео. Однак Козак Гаврилюк не здався і після короткого перебування у лікарні втік звідти назад на Майдан.

Після Революції Гідності Михайла Гаврилюка було обрано до Верховної Ради від партії Арсенія Яценюка "Народний фронт". Однак під час депутатства Козак Гаврилюк не виправдав сподівань українців у законотворчості, хоч і намагався допомагати людям зі свого округу. Також він заявляв, що зайнявся своєю освітою, оскільки до Ради прийшов практично маючи 9 класів шкільної освіти.

Під час роботи у Парламенті Гаврилюк начебто виступав за легалізацію проституції, проте пізніше він це спростовував. Також депутат Гаврилюк намагався врятувати Будинок творчості композиторів "Ворзель", та його ініціативу не підтримали.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина екс-нардепа Козака Гаврилюка та скільки років вони разом. Називав її "школяркою" через різницю у віці.