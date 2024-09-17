Был лицом Евромайдана, дрался в Раде и под ее стенами и боролся с коррупцией: где сейчас экс-нардеп Егор Соболев

Что известно о бывшем майдановце и депутате во время войны

Егор Соболев — известная в украинской политике личность. Сначала его знали, как журналиста, затем он стал одним из лиц Евромайдана, а после Революции Достоинства занялся политикой и стал народным депутатам. А что о нем известно сейчас, во время войны?

"Телеграф" решил выяснить, чем занимается экс-депутат и муж ведущей ТСН Марички Падалко Егор Соболев о время войны.

Егор Соболев — лицо Евромайдана

В свое время Егор Соболев был журналистом, он работал в разных изданиях и на телеканалах. Незадолго до начала революции в Украине журналист возглавлял бюро журналистских расследований "Свідомо". Однако уже летом 2013 года Егор Соболев объявил, что заканчивает журналистскую карьеру и идет в политику.

А потом началась Революция Достоинства, в которой Соболев участвовал уже как общественный активист. Он входил в Раду Майдана, поддерживал протесты и выступал на сцене.

После Революции Достоинства Егор Соболев начал активно развивать политическую карьеру, он создал свой политический проект "Воля", который объединил единомышленников. Однако в Верховную Раду он прошел от партии "Самопоміч", в которой объединилась "Воля".

Егор Соболев на Евромайдане

Драки в Верховной Раде и у ее стен

Став народным депутатом Егор Соболев сосредоточил свою деятельность на борьбе с коррупцией. Он работал в комитете по предотвращению и противодействию коррупции, и первые три года его возглавлял. Однако позже политические оппоненты из других партий подвинули его с этой должности.

Егор Соболев в Парламенте

Также Соболев отметился драками в Верховной Раде и за ее пределами. Одна из потасовок случилась в феврале 2015 года. Тогда Егор Соболев набросился с кулаками на коллегу-депутата из "Батькивщины" Вадима Ивченко. Сначала драка разгорелась в сессионном зале, а когда их разняли и вывели, то продолжилась в кулуарах Парламента. Кадры этой потасовки попали в новостную хронику.

Еще одна драка случилась в феврале 2017 года. В ходе столкновений протестующих и полиции в центре Киева избили народного депутата Егора Соболева. По словам Соболева, он тогда пытался остановить драку между протестующими и правоохранителями. Также была информация, что народный депутат сам применил силу в отношении полицейского.

Где сейчас Егор Соболев и чем он занимается во время войны

После каденции в Верховной Раде Егор Соболев вернулся к обычной жизни и не стал баллотироваться на следующих выборах в 2019 году. Он уже не был журналистом и народным депутатом, так что начал искать себе новое занятие. И нашел — он стал "айтишником", изучал программирование и добился хороших успехов. Однако потом началась война.

Как отец троих несовершеннолетних детей Егор Соболев мог выехать за границу с семьей. Однако предпочел остаться в Украине. Более того, встал на защиту Родины в рядах ВСУ.

В интервью изданию dev.ua а начале 2023 года Егор Соболев рассказал о своей службе и том, чем занимается в армии

"Сейчас меня перевели в новое подразделение, которое еще формируется. В нынешнем подразделении я — командир отделения. До этого был аэроразведчиком на Запорожском фронте. Еще раньше помогал развертыванию ситуационных центров Дельты поочередно на трех направлениях. А начинал войну солдатом 130 батальона ТРО Киева", — поделился бывший нардеп

По его словам, он очень гордится, что принял участие в исторической битве за Киев. И не представляет, какой бы пример подал детям, сбежав из Украины во время войны.

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