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З днем народження: найкращі листівки жінці українською

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Красиві листівки з днем народження жінці
Красиві листівки з днем народження жінці. Фото Telegraf

Особливе вітання для близької жінки

День народження — одне з найулюбленіших свят для багатьох. У цей день іменинники оточені величезною кількістю уваги. Рідні, близькі та колеги поспішають піднести подарунки, квіти, цукерки, привітання.

Якщо найближчим часом ваша знайома жінка святкує день народження, не залишайте її без уваги. Приготуйте для неї особливий подарунок та зворушливі слова поздоровлень. А якщо з якоїсь причини немає можливості привітати іменинницю особисто, приготуйте гарні листівки із днем народження жінці українською мовою. Яскрава листівка обов’язково підніме настрій і дасть зрозуміти, що про іменинницю пам’ятають, і вона важлива.

У цій добірці "Телеграф" зібрав найкрасивіші та найкреативніші листівки з днем народження жінці українською мовою. Будь-яку з них можна відправити іменинниці у месенджері чи соцсмережі.

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Раніше "Телеграф" ділився добіркою поздоровлень із днем народження для чоловіків. Ці побажання не залишать іменинника байдужим.

Теги:
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