Вони не відстають від чоловіків: в Міноборони розповіли, який відсоток жінок звертається в рекрутингові центри

Мета допомогти кожному і кожній

Уповноважений представник Міністерства оборони Олексій Бежевець заявив, що в Україні 20% жінок звертається у рекрутингові центри.

Про це він заявив на телеканалі "Ми-Україна". За його словами, жінки так само можуть знайти себе і як особистість, і як професіонал-воїн.

Бежевець каже, що вакансії є цікаві і їх багато. Жодних нормативних обмежень для жінок немає.

"Приходьте, дивіться, що є. Ми максимально налаштовані, щоб допомогти кожному обрати та проконсультуватися", — додав він.

Додамо, що у п'ятницю, 9 серпня, у місті Буча Київської області відкрили новий Центр рекрутингу української армії. Це вже 32-й рекрутинговий центр в Україні. Раніше подібні центри вже були відкриті в Києві, Броварах та Білій Церкві.

Олексій Бежевець підкреслив, що в рекрутинговому центрі людина не отримає повістку, оскільки тут працюють цивільні рекрутери, які надають інформацію та консультації.

Зазначимо, що військовозобов'язані громадяни можуть скористатись послугами рекрутингового центру навіть після отримання повістки. Там можна буде підібрати частину та посаду.

Раніше "Телеграф" писав, хто приходить у центр рекрутингу в Києві.