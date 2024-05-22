"Дивляться як на дощових черв'яків": в Росії збунтувалися зеки, які воювали в Україні, в мережі потішаються (відео)

Зекам навіть не дають інвалідність

У російській армії збунтувалися зеки, яких набрали для війни в Україні. Вони вирішили поскаржитися Путіну на те, що їх "обдурили".

Відеозвернення кримінальників із формування "Шторм Z" вже розлетілося по мережі. За словами окупантів, незважаючи на обіцянки, які їм давали під час підписання контракту, їх кинули з усіма виплатами, пільгами та гарантіями. Зеки кажуть, що їм навіть не оформляють інвалідності.

"Повернулося нас дійсно мало, багато хто і нас інваліди і не можуть отримати нормальну пенсію, оформити військову інвалідність. Людині відірвало ногу чи руку, а вона виходить цивільний інвалід... Ми зіткнулися з відвертим хамством кабінетних начальників та чиновників, які дивляться на нас, як на дощових черв’яків… Кажуть, що ми не військовослужбовці. Ми не можемо отримати ні пенсії, ні виплати!", — жаліються вони.

Варто зазначити, що в мережі зараз активно обговорюють новий бунт зеків і підмічають, як у РФ ставляться до своїх нових "героїв".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Соловйов розповів росіянам, що президента Ірану вбив агент Моссада "Елі Коптер".