Відмовився від ядерної зброї і скасував смертну кару: яким був Леонід Кучма в дитинстві та молодості

Другому президенту України зараз 86 років

Леонід Кучма — другий президент України та експрем’єр міністр України. Він значуща постать в українському політикумі і відіграв важливу роль у становленні нашої держави, але ніколи не афішував особисте життя, як і Леонід Кравчук.Однак мало хто знає, як виглядав експрезидент у молодості.

"Телеграф" вирішив пригадати, якою була діяльність Леоніда Кучми, як він виглядав і яким був у молодості.

Леонід Кучма — що відомо

Народився майбутній президент України 9 серпня 1938 року в селі Чайкине на Чернігівщині. Молоді роки Кучми пройшли в умовах післявоєнної відбудови СРСР. У 1960 році він закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "інженер-механік у галузі ракетної техніки"​.

Після цього Леонід Кучма почав працювати на "Південмаші" — одному з найбільших підприємств ракетно-космічної галузі СРСР, де згодом став генеральним директором. Він займався випробуваннями ракетних комплексів на космодромі Байконур і збудував свою кар'єру як технократ.

Фото: sensatsiya

Леонід Кучма забирає доньку з пологового. Фото: з особистого архіву Федора Аврахова

Політична діяльність

У політику Леонід Кучма прийшов у 1990 році, коли став депутатом УРСР XII скликання. Пізніше став депутатом Верховної Ради першого скликання. Від жовтня 1992 року став прем’єр-міністром України, але у 1993 пішов у відставку. Також був членом РНБО. У березні 1994 року повернувся на посаду народного депутата, а вже в липні обраний на посаду Президента України. Цю посаду він обіймав по 2005 рік.

У 1994 році Леонід Кучма підписав "Будапештський меморандум", який передбачав відмову від ядерної зброї в обмін на гарантії суверенітету з боку США, Великобританії та Росії. У 2000 році президент підписав закон про скасування смертної кари в Україні.

Касетний скандал

У вересні 2000 року зник журналіст Георгій Гонгадзе, засновник інтернет-видання "Українська правда". Його тіло було знайдене в лісі поблизу Києва через кілька місяців. В листопаді 2000 року колишній майор державної охорони Микола Мельниченко оприлюднив аудіозаписи, зроблені в кабінеті президента Кучми, на яких нібито Кучма давав вказівки щодо усунення Гонгадзе. Це спричинило початок акції "Україна без Кучми" і стало однією з причин "Помаранчевої революції".

Леонід Кучма завжди заперечував свою причетність до вбивства Гонгадзе. Він також стверджував, що записи були сфабриковані. Після довгих років розслідувань, відповідальних за злочин було частково встановлено. У 2011 році визнали винним генерала міліції Олексія Пукача і засудили до довічного ув’язнення. Суд не довів причетність Кучми до вбивства Гонгадзе.

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