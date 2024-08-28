Продав футбольний клуб за одну гривню: де зараз і як виглядає син-бізнесмен Леоніда Кравчука Олександр (фото)

Олександр Кравчук не має ніякого відношення до політики

Олександр Кравчук — син першого президента України Леоніда Кравчука, який обіймав посаду з 1991 по 1994 рік. Він виріс у сім'ї відомого політика і державного діяча, але обрав шлях бізнесу і залишався поза політикою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Олександр Кравчук, чим він займається і продовжує вести бізнес після смерті батька в Україні.

Що відомо про Олександра Кравчука

Олександр Леонідович Кравчук народився 21 липня 1959 року. У мережі досить мало інформації про приватне життя сина першого президента України, тому невідомо, де він навчався. Його біографія відома лише з того моменту, як він став власником компанії "Нафком-агро", яка увійшла до десятки найбільших землевласників України. Вона орендувала понад 200 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Олександр Кравчук був президентом футбольного клубу "Нафком" (Бровари), який брав участь у першій та другій лігах України. У 2009 році стало відомо, що Олександр Кравчук продав клуб за 1 гривню.

Як виглядає Олександр Кравчук

Єдине фото сина першого президента України, яке є в мережі — з його досьє. Відомо також, що у нього є дружина та двоє дітей — Андрій та Марія, а також внучка Олена.

Олександр Кравчук. Фото: latifundist.com

Де зараз Олександр Кравчук

Останні дані про Олександра Кравчука з’являлися в мережі ще у 2011 році. Місця його проживання вказано не було. Тому, де він перебуває зараз, достеменно не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз старший син експрезидента України Віктора Януковича Олександр. Після втечі його батька з України в 2014 році, життя Олександра також зазнало значних змін.