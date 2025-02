Була з ним у момент вбивства: шо відомо про вдову Леннона Йоко Оно

Дружину музиканта звинувачували в розпаді гурту

Йоко Оно — відома американська художниця та музикантка японського походження. Вона є вдовою лідера гурту The Beatles Джона Леннона, гітару якого виставляли на продаж. Мисткиня була разом з музикантом до кінця його життя. Сьогодні, 18 лютого, їй виповнюється 92 роки.

"Телеграф" розповість більше про життя Йоко Оно та її стосунки з всесвітньо відомим музикантом.

Йоко Оно та Джон Леннон

Майбутня художниця народилась у Токіо в 1933 році. Її батько був успішним банкіром, а в будинку працювало 30 слуг. Батько часто їздив у Сан-Франциско по роботі, тому Йоко з матір'ю теж там бували разом з ним. Оно перебувала в Японії під час Другої світової війни та пережила бомбардування Токіо американськими військовими у 1945 році.

У 1953 році родина перебралась до США, оскільки батька Йоко обрали президентом Токійського банку в Нью-Йорку. Вона навчалась у коледжі Сари Лоренс.

Йоко Оно походить із заможної родини, фото Getty Images

Йоко працювала з художниками-авангардистами, які поєднували різні мистецькі засоби у своїй роботі. Певний час була у шлюбі з засновником мистецького руху флуксус — Джорджем Мачюнасом. Він допомагав популяризувати роботи мисткині.

Дебютна виставка Йоко, як і перший експериментальний концерт, відбувся у 1961 році. А через рік мисткиня вийшла заміж за американського режисера Тоні Кокса, знайомство з яким відбулося на її виставці.

У цьому шлюбі жінка народила доньку Кіоко. Однак разом вони не були довго, їх об'єднували лише робочі моменти. Йоко познайомилась з Джоном Ленноном під час виставки у Лондоні в 1966 році. На той час Леннон вже був відомим на весь світ музикантом.

Йоко Оно та Джон Леннон, фото Getty Images

Оно почала надсилати Джону листівки з написами "Дихай", "Танцюй" та іншими життєствердними побажаннями. А потім вона сама йому стала телефонувати. На той момент співак перебував з дружиною Синтією. Однак жінка подала на розлучення після того, як одного разу застала їх у квартирі у домашніх халатах. Цей шлюб тривав 6 років.

Джон Леннон з першою дружиною Синтією, фото Getty Images

У 1969 році Оно та Леннон побралися на Гібралтарі. Однак після одруження кар'єра Леннона почала йти на спад. Художниця вимагала до себе постійної уваги, приходила на всі репетиції. Жінка давала музикантам поради, викликаючи лише роздратування. Так колектив розпався через постійні втручання у їхню роботу дружини Леннона.

Гурт The Beatles, фото Getty Images

Утім, через розпад The Beatles у подружжя зіпсувалися стосунки. Джон почав зраджувати Йоко. Водночас це не викликало у неї бажання розійтися, навпаки, вона знайшла йому коханку. Це була молода помічниця подружжя.

У 1975 році стосунки подружжя відновилися, й у них народився син Шон. З того часу Леннон вирішив сконцентруватися на сім'ї. Проте у 1980 році музиканта вбили біля входу в його будинок. Йоко у цей момент була з ним.

Йоко Оно та Джон Леннон були разом понад 11 років, фото Getty Images

Після смерті музиканта Йоко продовжила видавати музичні альбоми. Зокрема, Blueprint for a Sunrise, Between My Head and the Sky, Take Me to the Land of Hell, Warzone. Також Йоко продовжила організовувати власні виставки та розповідати про покійного чоловіка.

Протягом останніх років Йоко майже не виходить зі свого будинку у Дакоті. Зараз їй 92 роки, і жінка потребує постійного догляду. Активи художниці оцінюють у 700 мільйон доларів. Зокрема, жінка має нерухомість на Мангеттені та чимало земельних ділянок.

Йоко Оно зараз, фото з її інстаграму

Такий вигляд має вдова Леннона, фото з її інстаграму

Вдова Леннона більшість часу проводить у своєму будинку, фото з її інстаграму

Йоко Оно, фото з її інстаграму

Раніше "Телеграф" розповідав про рідкісний лімузин Джона Леннона, який виставили на продаж у 2024 році. Це ретро-автівка, яка має цікавий вигляд.