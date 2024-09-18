Отказался от ядерного оружия и отменил смертную казнь: каким был Леонид Кучма в детстве и молодости (фото)

Второму президенту Украины сейчас 86 лет

Леонид Кучма – второй президент Украины и экс-премьер министр Украины. Он значимая фигура в украинском политикуме и сыграл важную роль в становлении нашего государства, но никогда не афишировал личную жизнь, как и Леонид Кравчук. Однако мало кто знает, как выглядел экс-президент в молодости.

"Телеграф" решил вспомнить, какой была деятельность Леонида Кучмы, как он выглядел и каким был в молодости.

Леонид Кучма — что известно

Родился будущий президент Украины 9 августа 1938 года в селе Чайкино Черниговской области. Молодые годы Кучмы прошли в условиях послевоенного восстановления СССР. В 1960 году он окончил Днепропетровский государственный университет по специальности инженер-механик в области ракетной техники.

После этого Леонид Кучма начал работать на "Южмаше" — одном из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли СССР, где впоследствии стал генеральным директором. Он занимался испытаниями ракетных комплексов на космодроме Байконура и построил свою карьеру как технократ.

Фото: sensatsiya

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Политическая деятельность

В политику Леонид Кучма пришел в 1990 году, когда стал депутатом УССР XII созыва. Позже стал депутатом Верховной Рады первого созыва. С октября 1992 стал премьер-министром Украины, но в 1993 ушел в отставку. Также являлся членом СНБО. В марте 1994 вернулся на должность народного депутата, а уже в июле избран на должность Президента Украины. Этот пост он занимал по 2005 год.

В 1994 году Леонид Кучма подписал "Будапештский меморандум", предполагавший отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии суверенитета со стороны США, Великобритании и России. В 2000 году президент подписал закон об отмене смертной казни в Украине.

Кассетный скандал

В сентябре 2000 исчез журналист Георгий Гонгадзе, основатель интернет-издания "Украинская правда". Его тело было найдено в лесу возле Киева спустя несколько месяцев. В ноябре 2000 года бывший майор государственной охраны Николай Мельниченко обнародовал аудиозаписи, сделанные в кабинете президента Кучмы, на которых якобы Кучма давал указания по устранению Гонгадзе. Это привело к началу акции "Украина без Кучмы" и стало одной из причин "Оранжевой революции".

Леонид Кучма всегда отрицал свою причастность к убийству Гонгадзе. Он также утверждал, что записи были сфабрикованы. После долгих лет расследований, ответственных за преступление, было частично установлено. В 2011 году признали виновным генерала милиции Алексея Пукача и приговорили к пожизненному заключению. Суд не доказал причастность Кучмы к убийству Гонгадзе.

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