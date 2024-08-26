Простояла мовчки цілу інавгурацію: що відомо про дружину Леоніда Кравчука і як вона виглядає (фото)

Перша леді України була в тіні чоловіка

Перший Президент України Леонід Кравчук, якого не стало 10 травня 2022 року, мав дружину Антоніну Кравчук. Вона була в тіні чоловіка, як і коханий політикині Юлії Тимошенко. Дружина Леоніда Кравчука не любила публічність, а цілу інавгурацію першого президента простояла мовчки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає вдова Леоніда Кравчука, де вона перебуває і як перенесла смерть чоловіка.

Що відомо про Антоніну Кравчук

Народилася майбутня перша леді 3 листопада 1935 року в селі Вири тодішньої Харківської області, зараз Сумської. 1958 року закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, де пізніше викладала економіку.

Фото: wikipedia

Із майбутнім чоловіком Антоніна Кравчук познайомилася у студентські роки. Невдовзі, у 1957 році, вони одружилися. А вже у 1960 році у подружжя народився син Олександр. На інавгурації президента Леоніда Кравчука вона весь час стояла мовчки. Після цього на публіці з’явилася ще кілька разів. За п’ять років вона дала лише одне коротке інтерв’ю. Сам Леонід Кравчук говорив, що дружина підтримує його вдома, а її непублічність — їхнє спільне рішення.

Як виглядає Антоніна Кравчук сьогодні

Антоніна Михайлівна завжди дотримувалася скромності та уникала публічності, надаючи перевагу ролі підтримки свого чоловіка за лаштунками політичної сцени. На жаль, детальна інформація про її зовнішність у теперішній час є обмеженою, оскільки вона рідко з'являється на публіці.

Де зараз перебуває Антоніна Кравчук

Після смерті Леоніда Кравчука Антоніна Михайлівна залишається в Києві, де й жила більшу частину свого життя. Вона уникає зайвої уваги і залишається вірною своїм принципам приватності.

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