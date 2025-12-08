У хижачки провисає живіт від власної ваги: відео з рибалки вже облітає мережу

Хижачку повернули назад у водойму

На Львівщині рибалка витягнув із води велику щуку. Такі трофеї нині не рідкість.

Річковий монстр настільки великий, що його живіт буквально провисає від власної ваги. Це можна побачити на відео в ТікТок. Вага рибини "затягнула" на майже 8,5 кілограмів.

Після короткої фотосесії рибу відпустили назад у воду. Сталося це на базі відпочинку "Сонячна галявина" у селі Родатичі.

Цікаві факти про хижачку

Щука може дивувати не лише розмірами. Під час повеней вона іноді поїдає пташині яйця, здатна перестрибувати водні перешкоди та змінювати колір, підлаштовуючись під довкілля. Зазвичай нападає із засідки, але може й активно переслідувати здобич, а деякі самці навіть охороняють ікру.

У холод або за нестачі їжі щука впадає у стан спокою, що допомагає їй вижити. Ця риба росте все життя і здатна проковтнути здобич, що майже дорівнює її власним розмірам.

