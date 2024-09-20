Мир очень жесток: экс-комбат Семенченко предупредил об опасности "Минска-3"

После перемирия Россия будет готова продолжать войну с новыми силами

Бывший командир добровольческого батальона "Донбасс" НГУ Семен Семенченко считает, что замораживание вооруженного конфликта в Украине, как это было во время заключения Минских соглашений в сентябре 2014-го и феврале 2015 года, стало ловушкой для Киева. Если же заключить аналогичные соглашения сейчас (Минск-3), когда война не будет двигаться и ситуация не будет меняться, это может привести к поражению Украины.

Об этом ветеран АТО и народный депутат ВРУ VIII созыва Семен Семенченко рассказал в интервью сайту "Телеграф".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Если мы не выиграем, к разделу Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II".

— Теоретически у нас может быть все, что угодно, — говорит экс-нардеп. — Моя оценка подобных договоренностей? В истории уже были примеры: договоренности Чехословакии и гитлеровской Германии в 1938–1939 годах. Все то же было: демилитаризация, т.н. уважение к германскому населению, захват части территории. Я уверен: если Украина на это пойдет, очень большое количество людей из страны уедет окончательно. В частности, военные — к своим женам.

По его мнению, через некоторое время после такого перемирия последует вторая волна войны, к которой Россия будет очень подготовлена.

— И к разделу Украины присоединится не только рашка, а я думаю, что и некоторые наши соседи с Запада. Мир очень жесток и прагматичен в этом плане. Поэтому единственный вариант спасения Украины – победа в войне. А она возможна. Я не фанатик, я трезво оцениваю ситуацию. Мы сражаемся на 10% своих возможностей, — высказал свое предположение Семенченко и добавил. – А Минские договоренности это была не только ловушка. Это был результат, в том числе, большого количества агентов воздействия в разных областях.

Напомним, у Путина обвиняли Минские соглашения, Олланда и Меркель в обмане России и "игре в наперстки".