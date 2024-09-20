Що буде, якщо Байден не підтримає мирного плану України: Зеленський дав чесну відповідь (відео)

Він каже, що за планом "Б" Україна живе щодня

Останнім часом у політичних колах активно обговорюється мирний план для України. Він теоретично міг би призвести до завершення повномасштабної війни. Експерти та дипломати розглядають різні сценарії врегулювання конфлікту. Проте реальність виявляється складнішою за теоретичні розробки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про політику країни, яка стосується мирного плану. Про це він сказав на пресконференції з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Мені поставили питання, а що буде, якщо президент Байден не підтримає ваш мирний план, чи є у вас план Б? Я скажу чесно, ми вже у "плані Б". За словами Зеленського, Україна за цією схемою живе та бореться щодня.

Глава держави пояснив, що "план А" передбачав запобігання повномасштабному вторгненню. Він включав посилення української армії та запровадження санкцій проти Росії. Однак ці заходи не змогли зупинити її.

Зеленський зауважив, що деталі поточного плану він обговорюватиме з президентом США. За його словами, реалізація деяких пунктів залежить від позитивного рішення американської сторони.

Український лідер підкреслив важливість швидких дій партнерів. План розрахований на оперативні рішення, які мають бути прийняті з жовтня до грудня. Зеленський наголосив, запропонована стратегія тільки у такому випадку матиме шанс на успіх.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський назвав умови, які можуть закінчити війну. Також президент України розкрив свій мирний план.