Что будет, если Байден не поддержит мирный план Украины: Зеленский дал честный ответ (видео)

Он говорит, что по плану "Б" Украина живет каждый день

В последнее время в политических кругах активно обсуждается мирный план для Украины. Он теоретически мог бы привести к завершению полномасштабной войны. Эксперты и дипломаты рассматривают разные сценарии урегулирования конфликта. Однако реальность оказывается сложнее теоретических разработок.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о политике страны, касающейся мирного плана. Об этом он сказал на пресс-конференции с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Мне задали вопрос, а что будет, если президент Байден не поддержит ваш мирный план, есть ли у вас план Б? Я скажу честно, мы уже в "плане Б". По словам Зеленского, Украина по этой схеме живет и борется каждый день".

Глава государства пояснил, что "план А" предусматривал предотвращение полномасштабного вторжения. Он включал в себя усиление украинской армии и введение санкций против России. Однако эти меры не смогли ее остановить.

Зеленский заметил, что детали текущего плана он будет обсуждать с президентом США. По его словам, реализация некоторых пунктов зависит от положительного решения американской стороны.

Украинский лидер подчеркнул важность скорых действий партнеров. План рассчитан на оперативные решения, которые должны быть приняты с октября по декабрь. Зеленский подчеркнул, что предложенная стратегия только в таком случае будет иметь шанс на успех.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский назвал условия, которые могут закончить войну. Также президент Украины раскрыл свой мирный план.