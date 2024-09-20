Зеленський оновив склад Ставки: хто прийшов, а хто покинув Президента

Зеленський підписав відповідний Указ

Президент України Володимир Зеленський провів оновлення складу Ставки Верховного Головнокомандувача. До неї увійшли нові міністри, які нещодавно обійняли свої посади в Уряді.

Відповідний Указ № 640/2024 підписав глава держави 19 вересня 2024 року. Документ з'явився на сайті Президента України Володимира Зеленського.

Згідно з документом, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача введено трьох нових членів. Серед них — Олексій Кулеба, який обіймає посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України та Міністра розвитку громад та територій України. Також до складу Ставки увійшов новопризначений Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Також до складу Ставки ввели Германа Сметаніна, який очолює Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Крім того, Указом затверджено входження до складу Ставки Олександра Камишіна, який обіймає посаду Радника Президента України зі стратегічних питань. Нагадаємо, раніше він був головою Мінстратегпрому, а тепер його також призначено на посаду члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Водночас зі складу Ставки виведено Дмитра Кулебу, який раніше обіймав посаду Міністра закордонних справ України.

Раніше "Телеграф" також писав, що Кулеба опублікував перше відео після звільнення. Мережа була у захваті від його футболки.