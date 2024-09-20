Забезпечують російську війну: Зеленський ввів санкції проти осіб та компаній з трьох країн

Під санкції потрапили юридичні та фізичні особи з Китаю, Ірану та безпосередньо Росії

Президент Володимир Зеленський 19 вересня підписав указ про чергові санкції проти Росії та союзних Кремлю режимів. Під обмеження потрапили шість фізичних осіб та понад 40 юридичних з РФ, Китаю та Ірану.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України. Укази за №638/2024 та №639/2024 опублікували ввечері 19 вересня.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 вересня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", – сказано у тексті документів.

Указ №638/2024 впроваджує санкції України проти 40 юридичних та шести фізичних осіб з РФ, Ірану та КНР терміном на десять років. Указ 639/2024 впроваджує окремі санкції проти двох російських підприємств: ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.

Захід не перестає постачати російському режиму компоненти для зброї, якою вбивають українців. Так, у російській ракеті "Іскандер-М", однією з яких ворог 3 вересня вдарив по Полтаві, знайшли щонайменше 34 іноземні компоненти.