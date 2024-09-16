"План перемоги" майже готовий: коли його побачать союзники, розповів Зеленський

План може забезпечити правильний розвиток ситуації не лише для України

Український "план перемоги", про який раніше говорив президент Володимир Зеленський, вже готовий на 90%. Наступного тижня його презентують партнерам.

Про це лідер країни заявив під час вечірнього звернення до нації. За його словами, пропрацьовано військове, політичне, дипломатичне та економічне наповненням ініціативи.

"Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення", — мовив президент.

Як зауважив Зеленський, "план перемоги" майже дописано, нині вже більш ніж на 90%. На думку президента, у комплексі цей пакет "може забезпечити правильний розвиток ситуації не лише для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право".

"Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський виступить на Генасамблеї ООН. Зазначається, що дебати стануть місцем узгодження ключових питань подальшої підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Там же президент планує представити "план перемоги".