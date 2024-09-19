Повезе план миру та зустрінеться не тільки з Трампом: подробиці візиту Зеленського у США

Зеленський розраховує на підтримку США

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати Сполучені Штати Америки, де зустрінеться з чинним президентом Джо Байденом, а також з кандидатами на пост президента США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Про це повідомила в Telegram пресслужба Офісу президента України. Зазначається, що голова держави проведе зустріч з Байденом, під час якого представить йому План перемоги України. Попередньо відомо, що її заплановано на четвер 26 вересня.

Також Зеленський виступить на засіданні Генеральної асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній та українською громадою в США.

В ОП повідомили, що Зеленський розраховує на підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи.

Крім Джо Байдена Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США, республіканцем Дональдом Трампом, який також балотується на пост.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що політолог і історик Євген Магда вважає, що Україні не слід зациклюватись лише на виборах у США.