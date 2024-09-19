Путін поставив своїм військам "дедлайн": до якої дати він вимагає витіснити ЗСУ з Курської області

Він вимагає від них ще дещо

Російська влада поставила своїй армії завдання витіснити українські сили з Курської області до середини жовтня. РФ стягнула туди 37 тисяч військовослужбовців

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у ЗСУ. При цьому РФ планувала зібрати для контрнаступу в Курській області угруповання військ у співвідношенні 5 до 1. Ймовірно, на цей час цього співвідношення ще не досягнуто.

Зібравши 37 тисяч військ, російське командування з 10 на 11 вересня розпочало контрнаступну операцію. Її мета – витіснити українські війська із зайнятих ними територій.

Один зі співрозмовників розповів виданню, що перед російськими військовими поставили завдання витіснити наші сили з усієї території Курської області до 15 жовтня. До 30 жовтня від них вимагають створити так звану буферну зону на території прикордонних областей, що межують з Росією.

Як повідомляв "Телеграф", представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашковський 18 вересня заявив, що контрнаступ Росії, спрямований на повернення контрольованої українськими військами території в Курській області, було зупинено. Поки що все під контролем.