Почему знание России о подготовке к операции на Курщине не помогло: эксперт назвал три причины

Курская наступательная операция реально никаких военных целей не несет

Украинские военные имели немалый успех на Курском направлении, даже несмотря на то, что россияне якобы знали о подготовке операции и курсе на Курск. И на это есть по меньшей мере три веские причины.

Как отметил "Телеграфу" военный обозреватель Олег Стариков, учитывая слова The Guardian о знаниях Кремля про операцию, трудно говорить, что Россия проспала наступление. Однако успех украинских бойцов очевиден и имеет несколько причин.

"Первое. Проворонили. Почему? Потому что реально понимая ситуацию на восточном фронте — на Покровском, Кураховском, Угледарском направлениях - россияне не думали, что наши ресурсы пойдут на Курское направление", — говорит он.

Стариков отмечает, что ВСУ на востоке проводят стратегическую оборонную операцию, а на Курске — наступательную. То есть это принципиально разные виды действий и стратегии. Но по Курской операции точно можно сказать, что ВСУ решили нанести удар с помощью внезапности.

"В военном деле есть такое понятие — "внезапность" и "неожиданность". Вот они и использовали внезапность и географию местности, так называемую военную топографию", — объясняет обозреватель.

Еще одной составляющей успеха ВСУ Стариков называет безжалостное соблюдение режима секретности. Штаб командования операции на Курщине сохранил ее в тайне. То есть группа офицеров готовила план, собирала данные, направляла пакеты командирам частей, на которых было написано: "Открыть пакет 6 августа в 00:00".

"Пакет секретный, опечатанный. Командир в 00:00 открывает его, а там приказ: поднять бригаду с боевой тревогой и в полном боевом снаряжении немедленно выдвинуться в направлении конкретного населенного пункта. Низшие чины об этом приказе не знали", — говорит военный обозреватель.

В то же время, он отмечает, что при подготовке к операции на Курщине был соблюден жесткий контрразведывательный режим. На это определенно указывает то, что информация не вышла сверху.

"Внезапность была достигнута методом: тактической, оперативной и стратегической маскировки, методами защиты сведений, составляющих гостайну, и третье, — жестким контрразведывательным режимом", — добавил обозреватель.

Несмотря на значительные успехи ВСУ, Стариков отмечает, что Курская наступательная операция реально никаких военных целей не несет. Сейчас она больше политическая, психологическая. Однако не следует забывать о предстоящей встрече нашего президента Владимира Зеленского с его коллегой Джо Байденом, во время которой будет представлен "план победы". Если его действительно реализуют – Курская операция была не напрасной.

Большую роль в ходе этой операции сыграли и решения РФ, в частности то, что Кремль отправил на Курщину срочников.

"Но и при этом условии не было ни одной системы обороны, хотя они там должны были окопаться. А как срочники воюют? Мы ведь прекрасно понимаем, что это все фигня", — говорит Стариков.

При этом Россия приложила усилия, чтобы затянуть наших военных вглубь Курщины и отвлекать. В начале операции украинских бойцов зашло около 20-30 тысяч и с той стороны – 30 тысяч. Но в этом сражении и операции следует понимать, по мнению эксперта, что до Курска ВСУ могут дать дойти, но не до АЭС, ведь "она очень серьезно охраняется".

Таким образом, россияне тоже на Курщине преследуют свои цели — большие затраты наших ресурсов и ослабление позиций на Восточном фронте.

"Но есть важная аксиома — итоги российско-украинской войны решаются не на Курском направлении, а на Восточном фронте. На Покровском направлении, Кураховском или Угледарском", — объясняет Стариков.

И третьей составляющей успеха на Курщине он называет азарт и возвышенный дух наших бойцов. Ведь, по словам его товарища, когда батальоны узнали, что идут на территорию врага, у них загорелись глаза и они пошли на пролом.

"Режим маскировки: тактический, оперативный, стратегический продумали на самом высоком уровне. А когда пришел приказ ночью раскрыть пакет, срочно подняться по боевой тревоге и выдвинуться. Тогда наши не понимали, куда едут, не знали, когда будет время и будет ли отдан приказ на такое движение. Но когда им сказали, что идем на "ту" сторону, был значительный подъем морально-боевого духа", — добавляет военный обозреватель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-комбат Семен Семенченко назвал три плюса операции ВСУ в Курской области.