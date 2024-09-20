Граємо не за правилами: екскомбат Семенченко назвав три плюси операції ЗСУ в Курській області

Не треба казок, що Росія непереможна, каже екскомбат

Колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" НГУ Семен Семенченко вважає, що ЗСУ давно мали провести операцію в Курській області і не грати з правилами, які нам нав’язують російські окупанти в Україні. Окрім того, це сигнал нашим партнерам на Заході.

Про це ветеран АТО і народний депутат ВРУ VIII скликання Семен Семенченко розповів в інтерв'ю сайту "Телеграф".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо ми не виграємо, до розділу України долучаться й наші західні сусіди, — Семен Семенченко, ч. II".

— Це сигнал, що "червоної" лінії не існує. Що Путіна можна і треба бити. Тому не треба казок, що Росія непереможна, що буде ядерна війна. Треба допомагати Україні по-дорослому, — каже екскомбат.

На його думку, другий плюс операції — підняття бойового духу населення України.

— По-третє, це відволікання частини резервів ворога з різних напрямків в Україні, — продовжує Семен Семенченко. — Я сам пропонував і керівництву управління розвідки і військовому керівництву ще декілька років тому такі удари. Можу сперечатися, як це повинно бути, та думаю, що їм видніше, бо я не маю всієї інформації. Хоча можна було більше зусиль спрямувати, щоб захопити Курськ.

Він припустив, що найближчим часом ми побачимо продовження цієї історії.

— Але це краще, аніж просто сидіти і грати за правилами, які нам нав'язують м*скалі. А правила ці достатньо прості: вони зосереджують вогневий вал, купу ударних груп і прогризаються. Треба брати ініціативу в свої руки, — підсумував екснардеп.

Нагадаємо, раніше війсковий експерт Іван Ступак назвав "Телеграфу" велику перемогу ЗСУ на Курщині.