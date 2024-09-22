Зеленський приземлився у США: що він робитиме у Нью-Йорку

Президент на борту літака зняв відео

У неділю, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Він братиме участь в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Починаючи з неділі, у глави держави заплановано низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав та міжнародних організацій, а також керівниками американських компаній щодо забезпечення енергетичних потреб України. Про це повідомив кореспондент Укрінформу.

У понеділок Зеленський виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН, у вівторок візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання, в середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

Сам Володимир Зеленський записав відео у літаку, де повідомив що їде з візитом до США. Глава держави заявив, що саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні.

"Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах", — написав глава держави.

Він каже, що найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, "сімки", Європи, із керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів.

"Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що виключення російського режиму з Ради безпеки Організації Об'єднаних націй вимагають з самого початку російського вторгнення, оскільки її наявність там тотально дискредитує саму ідею ООН. Але в США вважають, що домогтися цього нібито вкрай важко. Детальніше про це читайте в матеріалі — "Чи можливо нарешті вигнати Росію з Радбезу ООН: в США оцінили шанси".