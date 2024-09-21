У Росії відповіли, чи хочуть переговорів з Україною

Росія знову відмовилася брати участь у мирних ініціативах

У Росії вкотре відмовилися від участі у саміті за українською Формулою миру. Там називають його положення "ультиматумом про капітуляцію".

Про це заявила речник МЗС РФ Марія Захарова. Її слова передають російські ЗМІ.

"Представники Росії в жодних зустрічах у рамках "бюргенштокського процесу" не брали участі і брати участь не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має", — сказала вона.

Захарова висловила думку, що другий саміт ставитиме за мету затвердити Формулу миру як безальтернативну основу для завершення війни, домогтися підтримки світової більшості і "від її імені пред’явити Росії ультиматум про капітуляцію".

За її словами, Росія в таких процесах не братиме участі. Крім того, вона нагадала, що Володимир Путін раніше пропонував свою ініціативу, яка "враховує ситуацію на землі".

Як повідомлялося раніше, з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Саміті миру у швейцарському Бюргенштоку близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення всіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".

В Україні неодноразово говорили, що Росія має бути представлена на другому саміті, оскільки це є частиною плану.

Москва своєю чергою просуває альтернативний "план" із вимогами віддати їй Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також відмовитися від вступу до ЄС та НАТО. Представники Росії навідріз відмовляються брати участь в українських мирних ініціативах.