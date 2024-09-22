Росіян у Криму накрила паніка: там лунали вибухи, під прицілом міг бути важливий військовий обʼєкт РФ (карта)

Булав загроза для Кримського мосту

В районі тимчасово окупованого Джанкоя у Криму, схоже, кудись прилетіло. Було чути 4-5 потужних вибухів, без слідів у небі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Підписники цього пабліка з Джанкойського району заявляють, що дим здіймається в районі села Азовське.

"Підписники Джанкоя бачать дим у напрямку села Переможне. Між Джанкоєм та Переможним, до речі, військовий аеродром, з вертольотами, літаками та ЗРК С-300/С-400", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, станом на 15:48 у російських пропагандистських каналах пишуть, що наразі є небезпека для Кримського мосту, який раніше був атакований Збройними силами України.

Раніше "Телеграф" писав, що з'явилися нові фото з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області Росії де на одному зі стартових майданчиків виявили величезну вирву та сліди пожежі. На супутникових знімках детально видно наслідки ймовірного вибуху міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". У суботу, 21 вересня, українські війська атакували 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області та арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї. У мережі з'явилася інформація, що нібито українські війська знищили російську міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 "Сатана" чи навіть "Сармат". Проте Генштаб не підтвердив цього.