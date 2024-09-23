"Рецепт противодействия КАБам существует": эксперт объяснил, как уберечь города от авиационных атак РФ

Надо бить не только по носителям КАБов

Российский удар по Запорожью КАБами с новыми унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) вызывает много вопросов, ведь эти бомбы невозможно сбить рядовыми системами противовоздушной обороны (ПВО). Действительно ли их применение — новая тактика врага и что входит в "рецепт противодействия" таким КАБам?

На эти вопросы ответил "Телеграфу" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

О "новой" тактике армии РФ

— Это новая тактика врага накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги Джо Байдена, давление россиян на украинские власти перед презентацией мирного плана в Вашингтоне?

— Нет, эта тактика российских оккупантов постоянно наносить удары планирующими бомбами по городам, по населенным пунктам не нова. Что нового в ней? По Харькову они не били планирующими бомбами или по Сумам они не били планирующими бомбами? Я просто не понимаю, как это может быть новая тактика, если она уже второй год россиянами каждый день реализуется на пограничной полосе или вблизи линии боестолкновения. Это точно не нова тактика армии РФ.

"Рецепт противодействия" КАБам с УМПК

— Что Украина может противопоставить подобным атакам русских войск, чтобы спасти города от разрушений?

— Об этом тоже постоянно говорят, и здесь следует отметить, что планирующую бомбу невозможно сбить. Следовательно, надо бить именно по ее носителю. А это в основном фронтовой бомбардировщик Су-34.

Нужны средства ПВО большого радиуса действия, которые смогли бы сбивать этот самолет до того, как он сбрасывает КАБ с УМПК. Пока это могут преимущественно Patriot, но мы понимаем, что они не будут стоять возле каждого города и сбивать угрозу в виде Су-34. Истребитель F-16, имеющий ракетные комплексы АИМ-120D "Амрам", которые могут уничтожать на расстоянии до 180 км цели, как раз мог бы быть вторым компонентом, противодействующим Су-34. То есть сбивать их еще в воздухе. И третий – это ATACAMS, чтобы бить именно по аэродромам в радиусе 300 км от границы с Россией. Вглубь территории РФ на 300 км находится достаточно много авиационных баз, с которых поднимаются самолеты, совершающие удары по территории Украины.

То есть в "рецепт противодействия" входят:

истребители F-16 с авиационными комплексами большого радиуса действия;

удары баллистическими ракетами типа ATACAMS по авиабазам на территории России;

использование Patriot.

Под угрозой не только Запорожья?

— Россияне уже бьют новыми КАБами по Харькову и Запорожью, достают до Херсона. Есть ли угроза таких же ударов для городов миллионников Днепра и Одессы или Сум, Чернигова?

— Все зависит от того, какое развитие будет у этих средств поражения. То есть, да, действительно, существует такая угроза применения, например, по Чернигову или Сумам, там это вполне возможно. По Днепру и Одессе есть сомнения, что они смогут увеличить настолько дальность полета исключительно за счет УМПК, то есть самого универсального модуля планирования и коррекции. Но если они каким-то образом авиационную бомбу смогут еще дополнить реактивным разгонным блоком, то такие риски действительно вполне возможны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России во время испытаний взорвалась ядерная ракета "Сармат".