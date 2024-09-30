Європейські номери та сплата мита: одна з країн ЄС вводить нові правила для українців з авто

Скільки українських авто у Німеччині достеменно невідомо

Нові правила реєстрації авто у Німеччині для біженців з України набувають чинності вже з 1 жовтня. Особи, які проживають у країні понад 1 рік мають отримати німецькі номери та сплатити митний збір.

Як зазначає Aussiedlerbote, ці правила, у першу чергу покликані, покращити ситуацію на дорогах, проте виникає питання щодо їх вплину на переселенців та реалізацію.

Понеділок, 30 вересня, останній день, коли автомобілі не зареєстровані у ФРН та без німецьких номерів законно можуть їздити дорогами країни. Видання наголошує, що нові правила почнуть діяти вже з 1 жовтня, і найбільше вони торкнуться саме біженців з України, які переїхали туди більше ніж 1 рік назад.

Деталі щодо нововведень

За словами влади Німеччини, заходи з перереєстрації авто та отримання відповідних номерів — тимчасові вимушені заходи. Якщо біженці планують їздити на своїх авто по території країни, вони повинні пройти процедуру реєстрації своїх автотранспортних засобів, отримати німецькі номерні знаки та сплатити мита.

Процедура не має бути складною, тому для зручності власників авто Федеральне міністерство транспорту разом із земельною владою розробило спеціальну анкету, де все докладно викладено. Спочатку людина має надати до відповідних органів посвідчення особи з прізвищем, написаним латинськими літерами, українські документи на автомобіль, а також страховий поліс. До того ж усі документи мають бути у паперовому вигляді – жодні електронні версії не розглядатимуться.

Ще будь-яке авто ввезене у Німеччину слід поставити на облік у митних органах. Водночас для тих, хто обрав Євросоюз як постійне місце проживання, Міністерство транспорту ФРН передбачило пільгу: якщо транспортний засіб буде визнано "майном переселенця" (Übersiedlungsgut), мита за нього можна не платити.

Зауважимо, що за старими правилами власники автомобілів з українськими номерами могли не реєструвати свої транспортні засоби під час в'їзду у країну, якщо у них була страховка, що діє, а також якщо їх автомобіль не становить загрози для безпеки.

Водночас це нововведення стикнеться з певними проблемами, адже наразі владі точно не відомо, скільки українських авто у Німеччині. Бо раніше автомобілі, які не мають німецьких реєстраційних знаків, практично не піддавались повноцінному контролю. І це, на думку, влади негативно вплинуло на ситуацію на дорогах.

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