Пустять, але не всіх. Ще одна країна Європи обмежить в’їзд українцям

Питання перебування українців у Норвегії тепер вирішуватиметься іншим шляхом

Уряд Норвегії вирішив більше не надавати автоматичного притулку громадянам України, а біженці із західних українських областей розглядатимуться в індивідуальному порядку.

Про це повідомив сайт RTE. За останні два з половиною роки Норвегія, країна з населенням 5,6 мільйона людей, ухвалила близько 85 000 українців.

Як заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мель, норвезька влада не може прийняти непропорційно більшу частку переміщених осіб порівняно з аналогічними країнами, такими як країни Північної Європи. Тепер в Осло розглядатимуть запити щодо надання притулку індивідуально для мешканців шести західних регіонів України.

Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Волинську, Рівненську та Тернопільську області. Вони вважаються безпечними, оскільки є далеко від лінії фронту. Міністр юстиції наголосила, що чималу частку претендентів на статус біженців становлять чоловіки призовного віку. І це в той час, коли Україна готує війська для відображення подальшого просування Росії.

Також велика кількість біженців створює навантаження на житло, охорону здоров’я та школи у деяких містах, заявили в уряді Норвегії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд Швеції планує значно збільшити виплати біженцям, які погодяться повернутися додому. За новою програмою біженці можуть отримати до 350 тисяч шведських крон, що становить близько 34 тисячі доларів США.