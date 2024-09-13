МЗС Польщі закликає позбавити виплат українських біженців, яких можуть мобілізувати

У Польщі не виплачують соціальну допомогу українським біженцям

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Євросоюзу скасувати виплати українським біженцям. На його думку, грошова допомога створює перешкоди для людей, які могли б повернутися до України та захищати свою країну.

Сікорський наголосив, що Європа нібито знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи гроші біженцям. Таку думку міністр висловив в інтерв’ю Le Mondе.

"Києву потрібні насамперед техніка та війська. Очевидно, що затримка Конгресу США з прийняттям пакета допомоги була сумною, але й затримка українців із прийняттям закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо її мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям, — заявив Сікорський.

Він додав, що у Польщі не виплачують соціальну допомогу українським біженцям.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць за кожну дитину, зареєстровану в польській системі. У Західній Європі отримують інші компенсації", — сказав Сікорський.

Він також додав, що це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків та жінок, які можуть повернутись додому, щоб захищати свою країну.

"Ми не повинні субсидувати непокору", — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українським біженцям уріжуть виплати в Угорщині. Там вийшов новий закон, який змінює правила надання допомоги.