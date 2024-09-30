Европейские номера и оплата пошлины: одна из стран ЕС вводит новые правила для украинцев с авто

Сколько украинских авто в Германии точно неизвестно

Новые правила регистрации авто в Германии для беженцев из Украины вступают в силу уже с 1 октября. Лица, проживающие в стране более 1 года , должны получить немецкие номера и оплатить таможенную пошлину.

Как отмечает Aussiedlerbote, эти правила, в первую очередь призваны, улучшить ситуацию на дорогах, однако возникает вопрос их влияния на переселенцев и реализацию.

Понедельник, 30 сентября, последний день, когда автомобили не зарегистрированы в ФРГ и без немецких номеров, законно могут ездить по дорогам страны. Издание отмечает, что новые правила начнут действовать уже с 1 октября, и больше всего они коснутся именно беженцев из Украины, которые переехали туда более 1 года назад.

Детали о нововведениях

По словам властей Германии, меры по перерегистрации авто и получению соответствующих номеров — временно вынужденные меры. Если беженцы планируют ездить на своем автомобиле по территории страны, они должны пройти процедуру регистрации своих автотранспортных средств, получить немецкие номерные знаки и оплатить пошлины.

Процедура не должна быть сложной, поэтому для удобства владельцев авто Федеральное министерство транспорта вместе с земельными властями разработало специальную анкету, где все подробно изложено. Сначала человек должен предоставить в соответствующие органы удостоверения личности с фамилией, написанной латинскими буквами, украинские документы на автомобиль, а также страховой полис. К тому же, все документы должны быть в бумажном виде – никакие электронные версии не будут рассматриваться.

Еще любой автомобиль, ввезенный в Германию, следует поставить на учет в таможенных органах. В то же время для выбравших Евросоюз как постоянное место жительства Министерство транспорта ФРГ предусмотрело льготу: если транспортное средство будет признано "имуществом переселенца" (Übersiedlungsgut), пошлины за него можно не платить.

Заметим, что по старым правилам владельцы автомобилей с украинскими номерами могли не регистрировать свои транспортные средства во время въезда в страну, если у них была действующая страховка, а также если их автомобиль не представляет угрозы безопасности.

В то же время это нововведение столкнется с определенными проблемами, ведь властям точно не известно, сколько украинских автомобилей в Германии. Потому что раньше автомобили, не имеющие немецких регистрационных знаков, практически не подвергались полноценному контролю. И это, по мнению властей, негативно отразилось на ситуации на дорогах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одна страна Европы ограничит въезд украинцам.