Відповідну заявку опублікували на офіційному сайті містечка

Словаччина як член Європейського Союзу та НАТО, офіційно підтримує Україну в російсько-українській війні. Країна надає військову та гуманітарну допомогу Україні, а також приймає українських біженців. Словацький уряд неодноразово засуджував російську агресію та підтримував санкції проти Росії. Однак, попри офіційну позицію держави, її президент відомий своєю проросійською позицією, а в країні час від часу з'являються ініціативи на підтримку РФ. Одна з таких – збір коштів для мешканців Курської області Росії, де Україна проводить військову операцію.

Зокрема, на офіційному сайті словацького міста Смільно з'явилось оголошення про збір коштів для "громадян Росії з Курської області". Організатори закликають підтримати "біженців з Курської області" та зібрати кошти на придбання предметів першої потреби. Для цього відкрито спеціальний банківський рахунок у місцевому банку.

Ініціатори збору протиставляють свою акцію іншій ініціативі для закупівлі боєприпасів. Вони характеризують свою діяльність як гуманітарну допомогу, на відміну від збору коштів на військові потреби.

У зверненні також згадується про "сотні тисяч родин нащадків героїв у Росії, які пожертвували своїми життями за нас у Другій світовій війні". Цим аргументом організатори намагаються апелювати до історичної пам'яті та викликати співчуття до мешканців Курської області.

Раніше "Телеграф" також розповідав про мешканців Суджі на Курщині, які зробили відверті зізнання про війну. Зокрема, вони заявили, що влада їх кинула, а ЗСУ навпаки допомагають.