"Наші червоні лінії": у Польщі вигадали, як повернути біженців в Україну

Польща не буде субсидувати непокору

У Польщі пропонують припинити виплачувати чоловікам та жінкам з України допомогу, адже вони знижуть мобілізаційний потенціал нашої країни. Це негативно вливає на спроможність України на фронті та у війні.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Польща, яка має кордон з Україною та Росією як ніхто інший бачить "червоні лінії" війни та її реальність.

Сікорський наголосив, що вже час припинити виплату соціальної допомоги українцям. Проте тут справа, в першу чергу, не у грошах.

"Це створює фінансові перешкоди для молодих чоловіків і жінок, які можуть повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", — сказав глава МЗС.

Окрім цього Сікорський порушив питання атак російських дронів та ракет, які залітають у повітряний простір Польщі. За його словами, Україна має збивати усі повітряні ціли та літаки, атакувати аеродроми, аби не допускати вильоту російських БПЛА за межі своєї території.

"Наша "червона лінія" цілком очевидна: не допустити, щоб наші громадяни гинули від ракет або російських безпілотників, які вторгаються в наш повітряний простір через те, що росіяни втратили над ними контроль. І я не розумію, чому Україна не може збивати бомбардувальники, які скидають ці ракети, або завдавати ударів по авіабазах, з яких вони запускаються. Мені здається, що це абсолютно легітимна військова мета", — сказав він.

Нагадаємо, що Сікорського нещодавно розіграли пранкери, які представились експрезидентом України Петром Порошенком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям пояснили, чому Румунія не збиває російські "шахеди" та ракети.