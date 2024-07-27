"Можемо тільки дякувати": Зеленський зворушливо привітав українців з Днем медика

Вони щодня рятують життя і в тилу, і на фронті

Президент України Володимир Зеленський зворушливо привітав усіх медичних працівників з їх професійним святом, яке відзначають у суботу, 27 липня. За його словами, жодну лікарню країни не оминула війна і, всупереч цьому, медики щодня рятують життя українців.

У своїй промові Зеленський подякував кожному працівнику медичного закладу, які гідно виконують свою роботу.

"Зараз немає в Україні такої лікарні, яка не відчула би на собі, що таке війна, і яка не приймала би поранених з фронту або після російських ударів. Зараз немає в нас у медичній спільноті таких людей, які були б осторонь усієї державної справи захисту України", — сказав президент.

Він наголосив, що українці пишаються нашими лікарями, бойовими медиками, медичними сестричками та братами. Усіма, хто попри всі складнощі, працюють дійсно віддано.

"Ми можемо тільки дякувати тисячам наших медичних фахівців, які працюють і на фронті, і в районах поблизу фронту, і в прикордонних громадах, і в усій нашій країні", — додав Зеленський.

За словами голови держави, українська медична система в кожному куточку країни залишається функціональною, працюючою. І це заслуга всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших. Це заслуга наших медиків.

Також з нагоди Дня медичного працівника Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України і заявив, що закладу надано статус національного.

"Я підписав відповідний указ. Це не тільки юридичний статус, не тільки визнання вашої професійності та внеску в спроможність української медицини — це реальна вдячність усіх нас, нашої держави, за вашу роботу. Щотижня по 300 операцій, більшість з яких найвищого рівня складності. Це абсолютно гідна ваша робота, яка надає гідності всій нашій державі. Дякую вам за це!" — наголосив президент.

Раніше "Телеграф" писав, хірург "Охматдиту" розповів про операцію під час обстрілу лікарні і про те, що його вразило.