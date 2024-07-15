"Тут завжди буде Україна": Зеленський чуттєво привітав українців з Днем державності (відео)

Україна повинна перемогти

У понеділок, 15 липня, наша держава відзначає День Української державності саме з цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до українців. У своїй промові він особливу увагу приділив удару російських окупаційних військ по дитячій лікарні "Охматдит".

У своєму Telegram він опублікував відео, де показав обстріл України та столиці 8 липня, та розповів про реакції світу на цей терор.

"8 липня по Києву вдарила російська ракета. Пряме влучання. Крилата ракета Х-101. Її розробили для ураження значних військових цілей. Путін уразив нею дитячу лікарню. "Охматдит". Одна із сотень українських лікарень, які були, на жаль, розбиті російськими ракетами, бомбами, артилерією. З "Охматдиту" світ побачив тисячі фото й відео. Того, що сталося. І як українці згуртувалися. Побачив, як Україну хочуть убити. І як попри все Україна долає удари", — каже президент.

Він наголосив, що світ надихається стійкістю нашої держави, згуртованістю народу та бажанням жити. Українці не бояться битися, захищати свій дім і це не змінилось, адже "Україна крізь століття зберігає себе, хоч би що відбувалося". Президент додав, що Україна не тільки знаходить в собі сили щодня протистояти злу й ворогу, а й ще робити це гідно, не перетинаючи межу.

"Сьогодні, у День Української Державності, у День хрещення Русі-України, ми згадуємо шлях, який пройшла Україна, і всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва – заради нашої незалежності. Заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління. Успадкувати, а не виборювати. Щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль. І щоби жодні "Путіни" більше не сміли приносити сюди руїни та страждання", — каже Зеленський.

За словами президента, Україна має провести чітку і непорушну межу з Росією, має перемогти зло та йти вперед своїм шляхом у краще життя.

"Тут завжди буде Україна. Наша історія. Наші люди. Наша держава. Я вітаю вас із Днем Української Державності! І дякую всім, хто з Україною!" — додає голова держави.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленського дуже розчарували переговори з президентом США Джо Байденом.