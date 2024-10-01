"Праздник тех, кто верит": Сырский поздравил военных с Днем защитников и защитниц

Это праздник смелых мужчин и женщин, вставших на защиту государства

Во вторник, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский поздравил украинских воинов с праздником.

Соответствующее поздравление было опубликовано на его странице в Facebook. Он поблагодарил каждого, что смело стоит на защите своей Родины.

"Праздник под Покровом Пресвятой Богородицы. Праздник тех, кто в трудные для своей страны времена не испугался и выбрал оружие. Праздник смелых мужчин и женщин, вставших на защиту государства. Это праздник тех, кто, невзирая на скепсис всего мира, дал бой так называемой "второй армии мира" и остановил ее. Это праздник тех, кто верит. Верит, что в этом мире добро побеждает зло, а свет – тьму. Как верил Давид, выходя на бой против Голиафа", — пишет Сырский.

Главком подчеркнул, что этот праздник относится и ко всем, кто уже на щите, но до последнего вздоха не выпустил оружия и навсегда вписал свои имена в скрижали памяти украинского народа.

"Вечная слава нашим героям, павшим в боях за Украину. Это праздник тех, кто пройдет через все времена войны и боев. Это праздник тех, кто пройдет парадом нашей Украинской Победы. В этот день хочу поблагодарить родителей, воспитавших своих сыновей и дочерей патриотами, вставшими на защиту Родины. Поклон вам и почет!", — говорится в тексте поздравления.

Также Сырский призвал украинцев ставать в ряды украинской армии.

"Становись в ряды армии Победителей! Становись в ряды армии защитников и защитниц Украины! С Днем Украинского защитника и защитницы, несгибаемые воины страны, которая сражается! Сражается и обязательно победит! Слава Украине!", подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Сырский поздравлял украинцев с Днем Независимости. Тогда он напомнил, что Вооруженные Силы Украины борются за украинскую независимость каждый день и каждую секунду.