Українською на ніч дівитися не треба: як правильно перекласти вислів "на ночь глядя"
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Використовуючи ці автентичні українські вислови, ми збагачуємо нашу мову
У нашій мові є багато цікавих висловів, пов'язаних з вечірнім та нічним часом. Однак часто ми вживаємо їх неправильно, використовуючи кальки з російської мови.
Як правильно говорити українською про нічний час та пізні вечірні години? Багато хто звик до російського вислову "на ночь глядя". Однак в українській мові є чудовий відповідник.
Як перекласти українською "на ночь глядя"
Українською цей вислів звучатиме "проти ночі" або рідше "навпроти ночі". Ці фрази означають "пізно ввечері, перед настанням ночі".
Приклади вживання:
- "не варто проти ночі згадувати про страшні історії."
- "не згадуй проти ночі, бо присниться."
Народна мудрість про нічний час
Українська народна мудрість радить не приймати важливих рішень увечері, адже :
- "Ніч — мати, дасть пораду."
- "Ранок підкаже, що вечір не скаже."
Ці прислів'я нагадують нам, що іноді краще переспати з думкою, перш ніж прийняти рішення. А от вислів "глупа ніч" може здатися дивним, але він не має нічого спільного з дурістю чи нерозсудливістю. Насправді "глупа ніч" означає пізній час доби.
Раніше "Телеграф" розповідав, як влучно перекласти російський вислів "быть начеку". Маємо три цікаві варіанти.