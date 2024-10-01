Українською на ніч дівитися не треба: як правильно перекласти вислів "на ночь глядя"

Використовуючи ці автентичні українські вислови, ми збагачуємо нашу мову

У нашій мові є багато цікавих висловів, пов'язаних з вечірнім та нічним часом. Однак часто ми вживаємо їх неправильно, використовуючи кальки з російської мови.

Як правильно говорити українською про нічний час та пізні вечірні години? Багато хто звик до російського вислову "на ночь глядя". Однак в українській мові є чудовий відповідник.

Як перекласти українською "на ночь глядя"

Українською цей вислів звучатиме "проти ночі" або рідше "навпроти ночі". Ці фрази означають "пізно ввечері, перед настанням ночі".

Приклади вживання:

"не варто проти ночі згадувати про страшні історії."

"не згадуй проти ночі, бо присниться."

Народна мудрість про нічний час

Українська народна мудрість радить не приймати важливих рішень увечері, адже :

"Ніч — мати, дасть пораду."

"Ранок підкаже, що вечір не скаже."

Ці прислів'я нагадують нам, що іноді краще переспати з думкою, перш ніж прийняти рішення. А от вислів "глупа ніч" може здатися дивним, але він не має нічого спільного з дурістю чи нерозсудливістю. Насправді "глупа ніч" означає пізній час доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як влучно перекласти російський вислів "быть начеку". Маємо три цікаві варіанти.